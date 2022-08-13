Як продати біткойн онлайн - через обмінник чи на біржі

Володіння криптовалютами увійшло до тренду 2021-2022 років. Як відомо, купити криптовалюту досить просто. Але що робити, якщо потрібно продати чи обміняти на реальну валюту? Крім цього, на торгівлі можна заробити хороші гроші. Для цього достатньо купити-продати біткоїн у потрібний момент.

Як продати біткоїн в обміннику

Торгівля біткоїном вважається різновидом інвестицій за моделлю "купи дешево, продай дорого". Ідея полягає в тому, щоб отримати якнайбільше прибутку від продажу біткоїну. Важливо бути впевненим при цьому, що продаж повністю законний і не наражає продавця на негативні юридичні наслідки.

Зазвичай, коли хтось хоче продати валюту, він прямує до обмінного пункту. Біткоїн - це валюта, але електронна. Тому замість того, щоб йти в стаціонарний об'єкт, слід знайти той, який працює онлайн і спеціалізується на криптовалютах, наприклад обмінник USDT changeit. На ринку таких сайтів багато, і тут потрібно вибрати надійний, з позитивними відгуками.

При виборі варто насамперед перевірити курс. Чим він привабливіший, тим краще для продавця. Також має значення і те, як ви зможете вивести гроші, чи є переказ на банківську картку.

Як продати біткоїн на біржі

Другим популярним місцем продажу біткоїну є криптовалютна біржа. Її використання трохи більш хитромудре, ніж маніпуляції в обміннику, але вона також пропонує більше можливостей.

На біржі ви не зможете продати біткойн без реєстрації та верифікованого рахунку. А для цього знадобляться реальні документи, наприклад паспорт.

Доступні способи

Щоб продати bitcoin на біржі, ви повинні вибрати один із двох способів - швидку транзакцію або виставити пропозицію про продаж. Обидва методи передбачають оплату комісії біржі.

Перш ніж продати біткоїни на біржі, ви повинні внести їх туди (якщо вони ще не знаходяться у вашому гаманці). Для цього знайдіть вкладки з назвами "Гаманці", "Депозит" або "Вклад". На екрані ви побачите адресу, на яку треба надіслати монети. Для цього використовуйте традиційний метод або QR-код. Коли біржа отримає достатньо підтверджень від мережі, завантажені біткоїни з'являться на вашому рахунку, і ви зможете продати їх одним із наведених нижче способів.

Швидка транзакція - привабливий варіант для тих, хто хоче перевести в готівку свої біткоїни в короткий термін і не боїться втратити їх. Справа в тому, що операцію автоматизовано. Алгоритм біржі шукає найбільш привабливі пропозиції щодо купівлі та виконує їх доти, доки не буде вичерпано суму, встановлену продавцем.

Після визначення найбільш привабливих пропозицій біткоїни автоматично продаються. Їхня вартість за валюту з'являється в гаманці на біржі, звідки їх можна перевести на картку.

Швидкий продаж біткоїну

Також легко продати товар через опцію Post Offer. Все, що вам потрібно зробити, це заповнити 2 з 3 полів - курс валюти, кількість BTC. Третє поле буде заповнено автоматично на основі введених даних.

Натисніть кнопку Продати. Виставлена ​​в такий спосіб пропозиція доступна у книзі заявок, тобто. у списку пропозицій про продаж криптовалют.

Другий варіант може бути вигіднішим для вас, але вам доведеться трохи довше чекати прибутку, ніж при швидкій угоді.

Як продати біткоїн з оплатою за переказ

У процесі продажу биткоина важливий як курс обміну, а й спосіб виведення коштів. З криптовалютами ви не можете піти до стаціонарного обмінного пункту та забрати гроші особисто, тому найпоширеніший спосіб виведення коштів – банківський переказ. Це зручний варіант, оскільки ви отримуватимете кошти безпосередньо на свою карту, не виходячи з дому і не заповнюючи заявок з безліччю полів.

Скориставшись послугами криптовалютної біржі, ви можете продати свої біткоїни та отримати гроші на картку у гривнях, доларах чи євро. У кожному випадку процедура однакова. Щоб зробити переведення в готівку коштів, зайдіть у свій гаманець, виберіть відповідну опцію та найкращий спосіб оплати, в даному випадку банківський переказ або переказ на картку, залежно від біржі.