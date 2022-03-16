Які продовольчі магазини працюють 16 березня

За даними «Червоного хреста» сьогодні, 16 березня, працюватимуть низка продовольчих магазинів та аптеки у різних частинах міста та області.

Графік роботи може змінюватися!

«ЧУДОМАРКЕТ»

До 14:00:

Ак. Павлова, 120 (ЕРА)Ак. Павлова, 144-Б (Космос)Ак. Проскури, 3вГероїв Сталінграда, 12Малом’ясницька, 9/11Московський, 137 (Ун-г Харків)Московський, 199А (Сан-Сіті)Новопрудна, 4Пісочин Набережний в’їзд, 7Петра Григоренка, 25Перемоги, 62Роганська, 132-АСлави3 (Залютине)Тракторобудівників, 142 (606 м-н)Фесенківська, 16

До 13:00:

Дергачі, вул. Петровського, 163ГЗолочів, вул. Центральна, 25

SPAR

Графік роботы з 8:30 до 15:00, можуть буті проблеми при розрахунку терминалом.

Кооперативна, 1АОлеся Гончара, 2Культури, 15

«ДЕСЯТКА»

Графік роботи – орієнтовно до 16:00, можливий безготівковий розрахунок.

Слов’янська, 10Болбочана, 52Плеханівська ,73Аерофлотська, 11Григорівське Шосе, 83Б

«КЛАС»

Можливий безготівковий розрахунок, графік роботи може змінюватися залежно від ситуації у місті.

З 07:00 до 15:00:

пр. Гагаріна, 178пр. Людвіга Свободи, 43вул. С. Грицевця, 29пр. Героїв Сталінграду 136/8вул. Клочківська, 104 апр. Архітектора Альошина, 8пров. Донецький, 18

З 08:00 до 15:00:

пр. Московський, 259Салтівське шосе, 248пр. Тракторобудівників, 128Апр. Московський, 295вул. 23 Серпня, 33Авул. Дудинської, 1А

Тимчасово не працює: вул. Л. Сердюка, 36

«РОСТ»

До 16:00, можливий безготівковий розрахунок. Працюють зоо-відділи.

проїзд Рогатинський, 3вул. Плеханівська, 135/139вул. Шевченка, 142Авул. Полтавський Шлях, 140пр. Петра Григоренка, 18Впр. Перемоги, 61Жпр. Гагаріна, 165пр. Московський, 257вул. Героїв Праці, 15

«ВОСТОРГ»

З 8:30 до 12.30, можливий безготівковий розрахунок. Графік роботи може змінюватися залежно від ситуації у місті.

Вул. Клочківська, 134Б Московський пр., 274В

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