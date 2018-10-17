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Які продукти подорожчали найбільше

Які продукти подорожчали найбільше

За останній місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли у середньому на 2,4 %.

Як повідомили в Головному управлінні статистики в Харківській області, найбільше подорожчали яйця — їх ціна збільшилася на 16,7 %. Подорожчали борошно, хліб, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, сало, молоко та кисломолочна продукція – на 8,7–2,2 %. Водночас на 1,4–0,8 % подешевшали овочі, фрукти та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5 %, у тому числі тютюнові вироби – на 2,2 %, алкогольні напої – на 0,5 %.

Також в обласному управлінні повідомили, що разом із продуктами харчування ціни підвищилися і на іншу групу товарів. Приміром, одяг і взуття подорожчали на 9,5 %, зокрема взуття – на 12,7 %, одяг – на 7,6 %.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9 % в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 5,9 %. У сфері зв’язку ціни зросли на 2,3 %, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 28 %. Послуги освіти подорожчали на 7,3 %, зокрема середньої – на 17,1 %, вищої – на 10,2 %.

Источник: slk.kh.ua

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