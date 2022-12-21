Які професії будуть мати попит у найближчі роки?
Після перемоги у війні Україну потрібно буде відновлювати. Тож, якщо ви хочете навчитися чомусь новому, але не знаєте, які навички можуть стати у пригоді, зверніть увагу на затребувані професії, що матимуть попит у найближчі роки.
Прогноз топ-напрямків склав ректор Київської школи економіки Тимофій Брік:
● сектор безпеки;
● логістика (планування доріг, водних ресурсів, постачання товарів);
● інженерні спеціальності;
● архітектура;
● менеджмент (затребувані ті, хто вміє набирати команди, домовлятися, вирішувати питання);
● соціальна сфера;
● гуманітарні напрямки.
Джерело: https://t.me/spravdi/22783