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Які професії будуть мати попит у найближчі роки?

Які професії будуть мати попит у найближчі роки?

Після перемоги у війні Україну потрібно буде відновлювати. Тож, якщо ви хочете навчитися чомусь новому, але не знаєте, які навички можуть стати у пригоді, зверніть увагу на затребувані професії, що матимуть попит у найближчі роки.

Прогноз топ-напрямків склав ректор Київської школи економіки Тимофій Брік:

● сектор безпеки;

● логістика (планування доріг, водних ресурсів, постачання товарів);

● інженерні спеціальності;

● архітектура;

● менеджмент (затребувані ті, хто вміє набирати команди, домовлятися, вирішувати питання);

● соціальна сфера;

● гуманітарні напрямки.

Джерело: https://t.me/spravdi/22783

Новости портала «Весь Харьков»

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