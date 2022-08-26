Як вибрати револьвер під патрон Флобера

Існує не лише пневматична та вогнепальна зброя. Перехідний варіант між цими двома видами – пістолети під патрон Флобера. При пострілі вони видають гучний звук та спалах, але по суті, являються звичайною пневматикою. Купити пістолет під патрон Флобера краще за все в інтернет-магазині ВАНКЛІК. Десятки виробників пропонують тут свою продукцію по вигідній ціні. Крім того, в інтернет-магазині представлено великий вибір аксесуарів (кобури, засоби для догляду, приціли тощо).

Переваги зброї

Перші зразки таких пістолетів з’явилися в 19 столітті. Назва боєприпасів походить від прізвища їх винахідника Луї Флобера. Спочатку калібр такої зброї був 9 мм, але сучасні технології дозволили створити револьвери з калібром 4 мм. Саме такий калібр дозволяє вільно купувати та користуватися зброєю.

Револьвери під патрон Флобера мають багато переваг. Серед них:

доступна вартість;

схожість з вогнепальними аналогами (зовнішній вигляд, вага, постріли);

великий вибір різновидів;

великий вибір боєприпасів від різних виробників.

Як і в звичайному револьвері зброя має барабан, який обертається після кожного пострілу, та посилає патрон в патронник.

Види пістолетів

Існує кілька різновидів револьверів Флобера. Вони відрізняються довжиною ствола:

короткі – ствол до 64 мм (зручні в переносці та використанні);

середні – 75-115 мм;

довгі – більше 115 мм (найбільш точні).

Зручність та точність пострілів залежить не лише від довжини ствола. Матеріал рукоятки також відіграє значну роль у зручності використання. Рукоятки можуть бути:

дерев’яними – зручні та красиві, але на поверхні швидко з’являються подряпини;

пластиковими – дешевші, але можуть бути слизькими в руках;

гумовими – найбільш зручний для стрільби варіант.

Найкращий варіант пістолета під патрон Флобера – копія справжньої одиниці зброї. Він стане відмінним подарунком для любителів полювання або розважальної стрільби. Вибір також залежить і від особливостей використання. Наприклад, для максимальної точності краще зупинитися на моделі з гумовою рукояткою.

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