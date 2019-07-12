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Які зарплати отримують українці? (аналіз 1 млн декларацій майнового стану)

Які зарплати отримують українці? (аналіз 1 млн декларацій майнового стану)

Це майже 10% від усіх тих, хто офіційно працює в Україні. Серед декларантів, наприклад, виявилося майже 14 тисяч водіїв, близько 3 тисяч «помічників чергового», під 350 слюсарів. Ми не могли пройти повз цю базу і не подивитися, який же реальний рівень зарплат в Україні.

Над проектом працювала: Євгенія Дроздова

Ми викачали понад 1 мільйон щорічних декларацій за 2018 рік та зробили графіки зарплат для 170 професій: від згаданих водіїв — до мерів міст і ректорів.

Щоб подивитися, як платять представникам 170-ти професій, клікайте на цей лінк

Источник: texty.org.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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