Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 70

Якщо захворів під час випробувального строку

Якщо захворів під час випробувального строку

Чі мають право звільнити людину, коли вона захворіла під час випробувального строку - пояснює наш консультант.

Як розповіла фахівець Кегичівського бюро правової допомоги Вікторія Зінченко, при укладенні трудового договору, згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю України, може бути передбачено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (інформація про що обов’язково зазна­чається в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу). Стаття зазначає також, що в період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. У разi встановлення власником або уповноваженим ним органом невiдповiдностi працiвника посадi, на яку його прийнято з випробувальним терміном, вiн має право впродовж строку випробування звiльнити такого працiвника, попередивши його про це письмово за три днi.

Звiльнення працiвника через встановлення його не­вiдповiдностi обiйманiй посадi, на яку його прийнято, або виконуванiй роботi впродовж строку випробування передбачене п. 11 ст. 40 Кодексу законів про працю України i є звiльненням за iнiцiативою роботодавця.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм визначених законом випадків), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi.

Таким чином, звiльнення працiвника за п. 11 ст. 40 Кодексу законів про працю України можливе лише пiсля закiнчення терміну тимчасової непрацездатностi. У такому разi обов’язково має бути видано наказ про неврахування днiв тимчасової непрацездатностi до строку випробування.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: работа

Читайте ещё:

Авіазавод “Антонов” набирає нових спеціалістів
29.06.2019 08:22    156
250 тисячам залізничників підвищать заробітну плату
26.06.2019 06:42    171
В Минфине рассказали, где в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты
25.06.2019 09:42    152
Китайські вчені назвали найважчу роботу в світі
25.06.2019 07:43    247
В Харькове не хватает патрульных
23.06.2019 07:42    158
Ученые заявили о смертельной опасности долгого рабочего дня
21.06.2019 10:16    248
"Харьковгазу" не хватает почти половины сотрудников
20.06.2019 08:53    230
В Харьковской области ищут пограничников
19.06.2019 08:14    774
Эксперт объяснила, кого в первую очередь берут на работу
12.06.2019 10:11    389
Кабмин установил надбавку бюджетникам за работу на линии разграничения
06.06.2019 11:00    164
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 