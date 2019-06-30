Якщо захворів під час випробувального строку
Чі мають право звільнити людину, коли вона захворіла під час випробувального строку - пояснює наш консультант.
Як розповіла фахівець Кегичівського бюро правової допомоги Вікторія Зінченко, при укладенні трудового договору, згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю України, може бути передбачено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (інформація про що обов’язково зазначається в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу). Стаття зазначає також, що в період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. У разi встановлення власником або уповноваженим ним органом невiдповiдностi працiвника посадi, на яку його прийнято з випробувальним терміном, вiн має право впродовж строку випробування звiльнити такого працiвника, попередивши його про це письмово за три днi.
Звiльнення працiвника через встановлення його невiдповiдностi обiйманiй посадi, на яку його прийнято, або виконуванiй роботi впродовж строку випробування передбачене п. 11 ст. 40 Кодексу законів про працю України i є звiльненням за iнiцiативою роботодавця.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм визначених законом випадків), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi.
Таким чином, звiльнення працiвника за п. 11 ст. 40 Кодексу законів про працю України можливе лише пiсля закiнчення терміну тимчасової непрацездатностi. У такому разi обов’язково має бути видано наказ про неврахування днiв тимчасової непрацездатностi до строку випробування.
Источник: slk.kh.ua