Япония готова к сотрудничеству с Харьковщиной

Крупные японские компании уже заходят на рынок нашего региона

В ходе Международного экономического форума чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми призвал украинских бизнесменов налаживать связи не только с крупными японскими компаниями. Выступая на пленарном заседании форума, он отметил, что в этом году приехал в Харьковскую область с делегацией японских бизнесменов, сообщают в ХОГА.

«Когда бизнесмены в Японии говорят о бизнесе в Харькове, у них смешанные чувства. С одной стороны, регион уже известен своими профессионалами, тем, что является большим учебным центром, военными технологиями. Но им также известно, что область граничит с территорией конфликта. Поэтому важно приглашать представителей бизнеса сюда, чтобы преодолеть негативный образ, чтобы показать – как на самом деле выглядит Харьков. Поэтому я рад видеть на форуме японских бизнесменов», – сказал посол.

Крупные японские компании уже заходят на рынок Харьковской области. Так, компания Toshiba подписала меморандум с АО «Турбоатом» относительно модернизации турбин и общего экспорта этих технологий за пределы Украины.

«Украина и Харьков должны привлекать также малый и средний бизнес Японии, которые составляют 99% японской экономики. Например, маленькая японская ІТ-компания решила вложить инвестиции в агробизнес в Украине и сегодня занимается производством и экспортом меда. Поэтому приглашайте не только крупных игроков. Малый и средний бизнес быстрее и охотнее налаживает связи», – отметил Шигеки Суми.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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