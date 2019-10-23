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Игровые автоматы могут замаскировать под букмекерскую деятельность

Игровые автоматы могут замаскировать под букмекерскую деятельность

В проекте правительственного закона указано, что в букмекерской деятельности можно делать ставки на виртуальные события, заметила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская

Вполне возможно, что после легализации азартных игр в Украине игровой автомат появится в виде ставкомата в букмекерской конторе. Если сейчас будет введена такая модель, которая позволит игровым автоматам маскироваться под такую ​​деятельность, будет то же самое, что случилось с лотереей.

Об этом в интервью изданию "Главком" заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса.

"Сегодня букмекерская деятельность запрещена законом. Эти конторы функционируют под видом лотереи. Для меня классическое букмекерство — это шахматисты, поскольку там не столько нужно много удачи, сколько твоих знаний, способности к анализу, расчету. Этот вид игорного бизнеса, как и лотереи, не состоит в бешеной зоне опасности", — рассказала она.

Однако, по словам Загребельской, в проекте правительственного закона указано, что в букмекерской деятельности можно делать ставки на виртуальные события.

"Что такое виртуальные события? Ставка на то, как встанут на экране пять морковок в ряд в игровом автомате — тоже такое виртуальное событие. Поэтому автоматы могут мимикрировать под букмекерскую деятельность и размещаться где угодно. Если букмекерский бизнес будет легализован, те же "Пари-матч" и "Фаворит", которые сейчас работают как лотереи, переименуются в букмекеров, будут работать под своими лицензиями", — отметила она.

Как ранее заявлял журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, законопроект Кабинета министров Украины о легализации игорного бизнеса производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, по его словам, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кабмин

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