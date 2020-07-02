IKEA обвинили в использовании незаконно вырубленной в Украине древесины

Транснациональную корпорацию IKEA обвинили в использовании незаконно вырубленной в украинских Карпатах древесины. Компания пообещала проверить информацию о поставщиках.

Накануне некоммерческая организация Earthsight, которая занимается исследованием социальных и экологических преступлений, опубликовала доклад “Проблема нелегальной древесины в IKEA и порочная зеленая этикетка на ней”.

Авторы доклада провели 18-месячное расследование, в ходе которого выяснили, что мебельный гигант продает стулья, изготовленные из бука, который был незаконно вырублен в лесах украинских Карпат.

“Нелегальное дерево использовалось для изготовления ряда известных продуктов, включая его культовые складные решетчатые стулья Terje и самый продаваемый обеденный стул Ingolf. Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии”, — говорится в отчете.

Стоимость указанных продуктов в онлайн-магазине IKEA следующая: стулья Terje в двух цветах — 399 гривен, стулья Ingolf — от 1499 до 1699 гривен (в зависимости от высоты).

По данным Earthsight, государственное лесное предприятие в пгт Великий Бычков (Закарпатская область) неоднократно разрешал мебельной компании “ВГСМ” рубить деревья в “период тишины”.

В это время — с апреля по июнь — рубить лес запрещено, поскольку животные (среди которых — исчезающие рыси и медведи) размножаются, и вырубка может влиять на дальнейшее их развитие и выживание.

Кроме того, это предприятие неоднократно совершало вырубку леса под видом “санитарной” обработки, не проводя при этом оценку состояния деревьев. 96% древесины, которая поступает на фабрику “ВГСМ”, предназначается именно для IKEA.

В Earthsight отметили, что Государственной экологической инспекции Украины подтвердила, что Велико-Бычковский лесхоз незаконно лицензировал “санитарные” рубки на более чем ста участках с апреля по июнь 2018 года.

Расследователям удалось выяснить, что аналогичная “санитарная” вырубка леса производилась в аналогичный период в 2019 году. В 2020, несмотря на эпидемию COVID-19, незаконные действия повторились.

Реакция IKEA

Представители IKEA в комментарии международному агентству Reuters сообщили, что компания “не принимает незаконно заготовленную древесину для своей продукции”, однако цепочка поставок древесины из Украины будет пересмотрена.

“Мы признаем, что незаконные рубки остаются широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над реализацией мер по проверке соответствия наших поставщиков законности”, — отметил представитель IKEA.

Источник: bykvu.com/

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