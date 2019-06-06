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IKEA показала роботизированную мебель для маленьких квартир

IKEA показала роботизированную мебель для маленьких квартир

IKEA показала новую роботизированную мебельную систему, которая предназначена для небольших жилых помещений.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая линейка мебели получила название ROGNAN. Работы ведутся совместно с американским стартапом Ori, который разрабатывает мебель для решение проблем, связанных с проживанием в смарт-квартирах.

"Города процветают, но в то же время жилые площади сокращаются. Вместе с Ori IKEA исследует гибкие и инновационные решения, которые дают людям возможность создавать дома своей мечты в небольших помещениях с помощью роботизированной мебели ROGNAN", - отметили в пресс-службе.

В частности, ROGNAN состоит из кровати, шкафа, стола и дивана.

Ее части можно складывать, а саму ROGNAN — двигать по комнате.

Источник: bykvu.com

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Темы: IKEA, дом, мебель

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