Илон Маск на фоне обвинений в мошенничестве выходит из совета директоров Tesla

Илон Маск должен покинуть пост председателя Совета директоров Тesla и уплатить штраф.

Таковы главные условия соглашения с регулятором, который обвинил основателя Tesla в мошенничестве из-за его твитов о намерениях вывести компанию с биржи.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США заявила о намерениях подать в суд на Маска за мошенничество.

Согласно договору, Маск может остаться генеральным директором Tesla, но должен уйти с поста председателя совета директоров на три года.

Он и Tesla должны заплатить штраф в 20 миллионов долларов.

Обвинения в мошенничестве связано с сообщением в Twitter, Маск сделал в августе этого года. Он сообщил, что рассматривает возможность вывести акции компании Tesla, производителя электромобилей, из свободной продажи на фондовом рынке и превратить ее в частную компанию.

Господин Маск также заявил, что "выделенные средства", чтобы выкупить акции Tesla за 420 долларов за штуку у тех, кто хочет продать их до того, как компания станет частной. После этого объявления акции компании ненадолго подорожали, но затем снова упали в цене.

Регулятор американского фондового рынка заявил, что такие заявления были "ложными и вводили в заблуждение".

"На самом деле Маск даже не обсуждал, и тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цене, с потенциальным источником поступления средств", - заявили в Комиссии по ценным бумагам.

Господин Маск сначала назвал эти обвинения "несправедливыми" и заявил, что действовал в "пользу интересов правды, прозрачности и инвесторов".

В дополнение к штрафам, в будущем Маск должен согласовывать свои твиты с коммуникационной политикой компании, если в этих твитах говорится о ее деятельности.

Он имеет 45 дней на то, чтобы покинуть пост председателя Совета директоров Tesla.

Сначала Комиссия по ценным бумагам вообще собиралась запретить Маск возглавлять органы любой публичной компании, но по окончательным договоренностям он сможет остаться главным менеджером Tesla.

В Совет директоров назначат нового "независимого голову".

Разделение должностей председателя Совета директоров и генерального директора и устранения Илона Маска с одной из них призвано ограничить его влияние на компанию.

Однако обозреватели говорят, что такой вариант является достаточно удачным для Маска, поскольку под его контролем оставаться ежедневная деятельность компании.

Илон Маск родился в Южной Африке. Свои первые миллионы он заработал на системе он-лайн платежей PayPal. Впоследствии эти деньги Маск вложил в компанию по производству электромобилей Tesla и ракетной компании SpaceX.

Агентство Телевидения Новости