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Илон Маск собирается использовать роботов-гуманоидов Optimus на заводах Tesla

Илон Маск собирается использовать роботов-гуманоидов Optimus на заводах Tesla

В ходе финансового отчета за 2021-й год, генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что никаких новых автомобилей в 2022 году представлено не будет. А выход электрических пикапа Cybertruck, грузовика Semi, спорткара Roadster, а также робота-гуманоида Optimus, состоится не ранее 2023 года. Что касается последнего, то он является приоритетом для разработчиков и потенциально может стать значительнее автомобильного бизнеса.

«С точки зрения приоритетности продуктов, самая важная разработка, которую мы делаем в этом году, — это робот-гуманоид Optimus. Я думаю, что со временем она может стать значительнее, чем автомобильный бизнес», — сказал он.

Миллиардер не прочь использовать механических человекоподобных Optimus на заводах Tesla.

«Если мы не можем найти для него применение, то не следует ожидать, что это сделают другие. Таким образом, первое использование роботов Optimus было бы в Tesla в качестве движущихся частей фабрики или чего-то в этом роде», — уточнил Маск.

Он представил робота Optimus (или Optimus Subprime — кодовое название Tesla Bot) в августе прошлого года и обещал выход первого прототипа в 2022 году. «Видеть» машина будет посредством камер, используемых для системы помощи водителю Autopilot. А вычислительные мощности поместят в туловище робота. Его рост должен составить 173 см, вес — 57 кг, скорость — 8 км/ч, а грузоподъемность — до 20 кг.

Источник: elektrovesti.net

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