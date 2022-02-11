Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 116

Илон Маск впервые показал "Мехазиллу" в работе

Илон Маск впервые показал Мехазиллу в работе

Известный американский миллиардер и предприниматель Илон Маск показал в действии башню с механизированной рукой на космодроме SpaceX.

Основатель компании SpaceX показал в работе башню "Мехазилла", которая будет помогать космическим ракетам во время приземления. 140-метровая башня будет "ловить" ракеты Super Heavy и космические корабли Starship и устанавливать их точно на место подготовки к следующим запускам.

Илон Маск поделился в социальной сети Twitter фотографиями и видео, на которых запечатлена работа башни. Происходящее предприниматель прокомментировал следующим образом: ""Руки" башни Mechazilla поднимают космический корабль Starship на ракету-носитель Super Heavy"

Для справки: первый орбитальный запуск космической ракеты SpaceX Super Heavy может состояться уже этой весной.

ВИДЕО

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: космос, США

Читайте ещё:

SpaceX Маска втратила 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю
10.02.2022 10:09    250
В Microsoft сказали, сколько времени может занимать обновление Windows
10.02.2022 09:58    316
Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как Россия – Госдеп
10.02.2022 09:12    240
Intel выявила 16 новых уязвимостей в BIOS, затрагивающих CPU Core с 6 по 11 поколение и серверные Xeon
10.02.2022 08:08    186
Угода у 66 мільярдів доларів між Nvidia та розробником процесорів Arm зірвалась
09.02.2022 09:09    259
NASA заключило контракт с Lockheed Martin Space на сумму $194 млн для разработки ракеты, которая поможет доставить на Землю образцы с Марса
09.02.2022 08:42    234
Агрессия РФ: в США оценили вероятность и варианты атаки на Украину
08.02.2022 09:57    258
ЄС веде переговори зі США та іншими країнами про збільшення поставок газу на тлі російської кризи
08.02.2022 09:35    217
SpaceX готовит презентацию о сверхтяжелой ракете Starship: что о ней известно сегодня
08.02.2022 08:18    293
Ракета SpaceX Falcon 9 удачно запущена 139 раз из 140 и побила рекорд последовательных удачных миссий — 112
06.02.2022 11:08    350
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 