Илон Маск впервые показал "Мехазиллу" в работе

Известный американский миллиардер и предприниматель Илон Маск показал в действии башню с механизированной рукой на космодроме SpaceX.

Основатель компании SpaceX показал в работе башню "Мехазилла", которая будет помогать космическим ракетам во время приземления. 140-метровая башня будет "ловить" ракеты Super Heavy и космические корабли Starship и устанавливать их точно на место подготовки к следующим запускам.

Илон Маск поделился в социальной сети Twitter фотографиями и видео, на которых запечатлена работа башни. Происходящее предприниматель прокомментировал следующим образом: ""Руки" башни Mechazilla поднимают космический корабль Starship на ракету-носитель Super Heavy"

Для справки: первый орбитальный запуск космической ракеты SpaceX Super Heavy может состояться уже этой весной.

ВИДЕО

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»