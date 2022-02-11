Илон Маск впервые показал "Мехазиллу" в работе
Известный американский миллиардер и предприниматель Илон Маск показал в действии башню с механизированной рукой на космодроме SpaceX.
Основатель компании SpaceX показал в работе башню "Мехазилла", которая будет помогать космическим ракетам во время приземления. 140-метровая башня будет "ловить" ракеты Super Heavy и космические корабли Starship и устанавливать их точно на место подготовки к следующим запускам.
Илон Маск поделился в социальной сети Twitter фотографиями и видео, на которых запечатлена работа башни. Происходящее предприниматель прокомментировал следующим образом: ""Руки" башни Mechazilla поднимают космический корабль Starship на ракету-носитель Super Heavy"
Для справки: первый орбитальный запуск космической ракеты SpaceX Super Heavy может состояться уже этой весной.
Источник: internetua.com