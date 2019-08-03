Indesit — отличный результат каждой стирки

Indesit — стиральные машинки, пользующиеся невероятной популярностью во всем мире. Среди главных преимуществ стоит выделить такие:

- стильный дизайн;

- доступная стоимость;

- высокое качество;

- наличие современных функций даже в бюджетных устройствах.

Краткая история производителя

Бренд появился в далеком 1975 году в Италии. Основная специализация компании на то время — производство различной техники для дома. Через 14 лет бренд стал принадлежать товарному знаку Аристон. Несмотря на это, именно стиральные машины Индезит пользуются большей популярностью.

Разнообразие техники для стирки

Владельцы любой квартиры или дома смогут найти подходящий тип техники. Например, если нужно установить прибор в небольшой по площади ванной комнате, то идеально подойдет модель с вертикальной загрузкой. Домашняя техника сэкономит место, не уступая по возможностям полноразмерным моделям.

Среди разнообразия стиральных машин есть компактные модели, устанавливающиеся под раковиной. Прибор может быть совсем незаметным: некоторые устройства монтируются внутри шкафа (снимается верхняя крышка).

Функциональность техники также остается на высочайшем уровне. Регулярно появляются новинки, обладающие новыми возможностями. Управлением со смартфона, сушкой, глажкой, таймером и другими полезными функциями уже никого не удивишь.

Пользователи отмечают длительный срок службы устройств Indesit: вне зависимости от режима работы и качества воды стиральная машина гарантированно прослужит от 3 до 7 лет.

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