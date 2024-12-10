В прошлом месяце в Индию даже была отправлена делегация АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", с которой и планируется заключать контракт.

У индийской стороны уже есть понимание, где будет размещаться РЛС – это район Читрадурге в штате Карнатака. С индийской стороны в проекте будут участвовать подразделения Defence Research and Development Organization (DRDO).

Что тут скажешь… Санкции санкциями, а Индия готова позолотить ручку россии на 4 миллиарда долларов. И это после контракта на ЗРС С-400, который россия до сих пор не закрыла и срывает сроки поставок комплексов. Поэтому "Воронеж" они могут строить лет десять, при законтрактованных 2 или 3, и не факт, что он будет работать, как положено. Но суть ведь не в том, сколько будут строить и, как он будет работать, а в довольно крупной оплате!

Миротворческие предложения Индии и вовсе отдельная история, но всё же, если контракт будет заключён, я даже не знаю, как можно назвать такой кучипуди. В то время как россия истощается и ей всё сложнее вести полномасштабную войну, такой объёмный донат!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23211

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