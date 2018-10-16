Индия, С-400 и танцы с бубном вокруг “контракта”

Вот уже неделю как информационное пространство продолжает гудеть на тему заключения контракта о поставках Индии российских ЗРК С-400 “Триумф” на сумму в $5 млрд. При этом, лично для меня остается загадкой, с чего вообще все это веселье в запоребрье?

Буквально накануне визита Путина в Индию, в ходе которого и ожидалось подписание контракта, я в статье “Купит ли Индия у России ЗРК С-400” я довольно доходчиво объяснил, почему эта сделка вызывает сомнения, и на чем может сыграть российская пропаганда, дабы предать ей большую значимость. Так и случилось.

Например, практически во всех российских официальных источниках и СМИ покупка российских С-400 Индией называется контрактом, то есть документ, который согласно ст. 14 Венской конвенции ООН 1980 г., не только обозначает товар, его количество и цену, но и обязывает к исполнению обе и более стороны.

Но, вот ведь незадача, на какой информационный портал Индии не зайду, ни на одном само слово “контракт” не упоминается. Сделка, соглашение, но не контракт. Даже в своем недавнем интервью изданию “The New Indian Express” начальник генерального штаба индийской армии генерал-лейтенант Бипин Рават упоминает документ о покупке С-400 как “договор”, но не контракт! При этом то, как он это упоминает, ещё больше ставит в тупик, а именно: “Владимир Путин и Нарендра Моди на этом этапе подписали договор о покупке системы вооружения С-400”.

На этом этапе? На каком “этом” если контракт это финальный этап заключаемой сделки?

Конечно, Индия сделала большой скандал своими танцами вокруг С-400, но в Дели не настолько глупы, чтобы заплатить за комплексы сомнительной эффективности $5 млрд и при этом поставить крест на крепнущей дружбе с США. И не просто поставить крест, но и записаться во враги Белого дома.

Откровенно говоря, индусы попросту ведут свою игру, как это уже было много раз. Ведь благодаря имитации сотрудничества по Су-57 Индия значительно расширила взаимодействие в области авиа и вертолетостроения с США. Ведутся работы по участию двух стран в совместных проектах во флоте, в частности авианосцестроении. Теперь настал черед средств ПВО? Уверен, что да и соглашение, сделка, договор, не важно, что именно, но именно то, что не обязывает к его исполнению, может стать не более чем инструментом для получения от США альтернативы, от которой Дели не откажется.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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