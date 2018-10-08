Индонезия отложила закупку российских истребителей из-за санкций
США не гарантировали Индонезии неприменение санкций за закупку российских самолетов
Индонезия решила приостановить закупку российских истребителей Су-35 из-за возможных санкций США за сотрудничество с "Рособоронэкспортом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсант".
Сообщается, что речь идет о возможных санкциях США, которые Вашингтон готовится ввести для "противодействия противникам". В частности, ожидалось, что первая партия Су-35 поступит в Индонезию уже в октябре, однако США не гарантировал Джакарте неприменение санкций.
По данным источников издания, договор на поставку истребителей остался в силе, но его реализация отложена. В то же время ведомства отказываются от официальных комментариев.
Источник: rbc.ua