Индонезия отложила закупку российских истребителей из-за санкций

США не гарантировали Индонезии неприменение санкций за закупку российских самолетов

Индонезия решила приостановить закупку российских истребителей Су-35 из-за возможных санкций США за сотрудничество с "Рособоронэкспортом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсант".

Сообщается, что речь идет о возможных санкциях США, которые Вашингтон готовится ввести для "противодействия противникам". В частности, ожидалось, что первая партия Су-35 поступит в Индонезию уже в октябре, однако США не гарантировал Джакарте неприменение санкций.

По данным источников издания, договор на поставку истребителей остался в силе, но его реализация отложена. В то же время ведомства отказываются от официальных комментариев.

Источник: rbc.ua

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