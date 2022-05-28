Иностранные компании возобновили использование украинских подземных хранилищ: заявление «Нафтогаза»

Иностранные компании возобновили использование подземных газовых хранилищ Украины, несмотря на то, что объемы такого хранения пока невелики из-за дефицита газа в Европе. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Уже есть иностранные компании, которые, начиная с апреля, в условиях войны все равно рискуют и хранят газ в наших хранилищах», — заявил Витренко.

Он напомнил, что в первый месяц войны Украина приостановила такую ​​возможность, однако снова открыла хранилища для нерезидентов.

«Пока преимущественно небольшие (объемы хранения нерезидентами). Вопрос просто в том, что в Европе есть определенный дефицит газа», — объяснил председатель правления НАК.

По его словам, это доверие связано с тем, что Украина является надежным партнером в отличие от РФ.

«Вот только что была встреча мировых экономических лидеров, обсуждали энергетическую безопасность, и польский министр энергетики г-жа Москва прямо говорит: смотрите, у нас были контракты, в Болгарии были контракты, но россияне просто не выполняют их. Поэтому учитывать какие-либо договоренности и бумаги, подписанные Россией, не стоит, в отличие от договоренности с Украиной», – добавил Витренко.

Украина активно предлагает европейским компаниям использовать украинские ПХГ. Режим таможенного склада (ТС) позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных пошлин при дальнейшей его транспортировке с территории страны.

В январе этого года оператор газохранилищ «Укртрансгаз» отмечал, что количество компаний-нерезидентов в его портфолио заказчиков за последние три года возросло в восемь раз — до 111 компаний, представляющих 27 стран из трех континентов: Европы, Северной Америки и Азии.

Источник: sprotyv.info

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