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Иностранные компании закачали в украинские газохранилища 1,4 млрд газа

Иностранные компании закачали в украинские газохранилища 1,4 млрд газа

Иностранные компании закачали в подземные газовые хранилища Украины и хранят в режиме таможенного склада 1,4 млрд кубометров газа

Об этом сообщил в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сейчас имеем контракты с 31 иностранной компанией на хранение газа в украинских ПХГ, они закачали в наши хранилища и хранят в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд кубометров газа - эта цифра существенно превышает наши предыдущие ожидания", - написал он.

По его словам, всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 млрд кубометров газа, который принадлежит компаниям, не входящим в Группу Нафтогаз.

"Мы внимательно изучаем все проблемы, которые возникают у наших партнеров и делаем все возможное для максимальной загрузки хранилищ. Уверен, когда заработает услуга "транспортирование на короткие расстояния" (short-haul services) - использование украинских ПХГ для международных компаний станет еще более привлекательным", - добавил Коболев.

• Напомним, Украина в июле увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 2,3 млрд кубометров - до 15,9 млрд кубометров.

• Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, Украина

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