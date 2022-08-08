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Intel побудує в Італії завод із виробництва процесорів за $5 млрд

Intel побудує в Італії завод із виробництва процесорів за $5 млрд

Італія близька до укладання угоди на $5 млрд із Intel з будівництва сучасного заводу з виробництва процесорів.

Він, зокрема, займатиметься збиранням та упаковкою напівпровідників. Як зазначає 2 джерела Reuters, інвестиції Intel до Італії є частиною ширшого плану, оголошеного виробником мікросхем на початку цього року, спрямованого на інвестування $88 млрд у розвиток потужностей по всій Європі.

Intel таким чином прагне знизити свою залежність від імпорту мікросхем з Азії та полегшити кризу поставок, яка привела до «стримування виробництва в Європі».

Питання щодо закриття угоди має вирішитись до кінця серпня напередодні дострокових виборів у країні, запланованих на 25 вересня.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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