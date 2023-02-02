Intel скорочує зарплати співробітникам і керівникам на тлі спаду на ринку ПК

Корпорація Intel значно скоротила зарплати співробітників і керівників - через тиждень після того, як компанія опублікувала нижчий, ніж очікувалося, прогноз продажів, викликаний спадом на ринку персональних комп'ютерів.

Про це пише Reuters.

Скорочення становитимуть від 5% базової заробітної плати для співробітників середньої ланки до 25% для генерального директора Пета Гелсінгера, в той час як погодинна заробітна плата працівників компанії не буде скорочена, розповіли джерела агентства.

Речниця Intel Едді Берр заявила, що "зміни покликані більш суттєво вплинути на наш керівний склад і допоможуть підтримати інвестиції та загальну робочу силу".

Минулого тижня Intel заявила, що її прибуток падає, оскільки ринок ПК охолоджується після декількох років зростання під час пандемії.

Гелсінгер також визнав, що Intel "спіткнулася" і втратила частку ринку на користь таких конкурентів, як Advanced Micro Devices Inc, яка у вівторок повідомила про квартальні продажі, що перевищили очікування Уолл-стріт.

Джерело, знайоме зі скороченням зарплат в Intel, повідомило, що на додаток до 5% скорочення для співробітників середньої ланки, працівники рівня віце-президента побачать 10% скорочення, а топ-менеджери компанії, окрім генерального директора, отримають 15% скорочення.

За словами співрозмовника, компанія також знизила свою пенсійну програму 401(k) з 5% до 2,5% і призупинила підвищення за особливі заслуги та щоквартальні премії за результатами роботи.

Щорічні бонуси за результатами діяльності, що базуються на загальних фінансових показниках Intel, залишаться, але ці бонуси були меншими в останні роки, оскільки компанія втратила позиції перед конкурентами, додав співрозмовник.

Джерело: epravda.com.ua

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