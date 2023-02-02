Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 139

Intel скорочує зарплати співробітникам і керівникам на тлі спаду на ринку ПК

Intel скорочує зарплати співробітникам і керівникам на тлі спаду на ринку ПК

Корпорація Intel значно скоротила зарплати співробітників і керівників - через тиждень після того, як компанія опублікувала нижчий, ніж очікувалося, прогноз продажів, викликаний спадом на ринку персональних комп'ютерів.

Про це пише Reuters.

Скорочення становитимуть від 5% базової заробітної плати для співробітників середньої ланки до 25% для генерального директора Пета Гелсінгера, в той час як погодинна заробітна плата працівників компанії не буде скорочена, розповіли джерела агентства.

Речниця Intel Едді Берр заявила, що "зміни покликані більш суттєво вплинути на наш керівний склад і допоможуть підтримати інвестиції та загальну робочу силу".

Минулого тижня Intel заявила, що її прибуток падає, оскільки ринок ПК охолоджується після декількох років зростання під час пандемії.

Гелсінгер також визнав, що Intel "спіткнулася" і втратила частку ринку на користь таких конкурентів, як Advanced Micro Devices Inc, яка у вівторок повідомила про квартальні продажі, що перевищили очікування Уолл-стріт.

Джерело, знайоме зі скороченням зарплат в Intel, повідомило, що на додаток до 5% скорочення для співробітників середньої ланки, працівники рівня віце-президента побачать 10% скорочення, а топ-менеджери компанії, окрім генерального директора, отримають 15% скорочення.

За словами співрозмовника, компанія також знизила свою пенсійну програму 401(k) з 5% до 2,5% і призупинила підвищення за особливі заслуги та щоквартальні премії за результатами роботи.

Щорічні бонуси за результатами діяльності, що базуються на загальних фінансових показниках Intel, залишаться, але ці бонуси були меншими в останні роки, оскільки компанія втратила позиції перед конкурентами, додав співрозмовник.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Microsoft припинила видачу ліцензій на Windows 10
Сегодня 09:51    134
Опять все завели волынку про самолеты — дадут/не дадут
Сегодня 09:04    166
США ввели новые санкции против физлиц и компаний, связанных с российской «оборонкой»
Сегодня 08:20    121
Последняя "Королева небес" Boeing-747
Сегодня 07:29    159
Україна отримає боєприпаси GLSDB. І вони просто бомба! (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:18    204
Американская компания готова продать Украине два "умных" дрона за доллар
01.02.2023 10:36    235
РФ нарушила договор о контроле над ядерным оружием, заявили в госдепартаменте США, - WSJ
01.02.2023 09:55    213
Джонсон будет лоббировать поддержку Украины в США — Reuters
01.02.2023 09:09    175
Один із найбільших банків США пішов із росії всупереч забороні путіна
31.01.2023 09:02    242
Уровень скрытой безработицы в России достиг рекорда
31.01.2023 07:12    157
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 