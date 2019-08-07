Бизнес
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07.08.2019 16:48
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Интересные диджитал-идеи вынесут на рассмотрение

Интересные диджитал-идеи вынесут на рассмотрение

По данным пресс-службы Харьковуского горсовета, очередная встреча в рамках проекта «Smart Talks» состоится в четверг, 8 августа, в «Science Park Synergy» (пр. Науки, 14).

«Smart Talks» - это регулярное мероприятие, цель которого - построение диджитал-сообщества путем распространения идей развития «умного города». На каждой встрече выступают три спикера, которым отводится по 20 минут для изложения своей инновационной идеи.

На завтрашней встрече спикерами будут:

- управляющий партнер компании «4E Consulting» Александр Киценко, который расскажет об оптимизации работы органов местного самоуправления в сферах бизнес-процессов, найма работников, маркетинга и продаж;

- представитель коммунального учреждения «Офис реформ» Андрей Кирик, который выступит на тему автоматизации процессов управления твердыми бытовыми отходами путем установки датчиков наблюдения;

- представитель коммунального учреждения «Офис реформ» Кристина Лизогубова, которая расскажет, что такое стратегия развития города, приведет лучшие примеры в мире и спроецирует это на Харьков.

Начало мероприятия - в 19:00.

Во встрече могут принять участие все желающие.

Агентство Телевидения Новости

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