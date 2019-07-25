Инвестиции в ВИЭ Украины за последние 5 лет составили 3,3 млрд евро – Госэнергоэффективности

Украина с 2014 года получила 3,3 млрд евро инвестиций в сферу возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Об этом сообщил советник председателя Госэнергоэффективности по вопросам международного сотрудничества Константин Гура во время круглого стола "Инвестиционная привлекательность балансировки ВИЭ в Украине" в Киеве во вторник.

По его словам, для выполнения Энергетической стратегии Украины к 2035 году нужно привлечь дополнительно порядка 30 млрд евро.

"Мы еще находимся в начале рынке балансировки, но 3,3 млрд евро - это прямые инвестиции, поступившие в экономику государства. Украина взяла на себя очень амбициозные обязательства - выполнение задач Национального плана действий по возобновляемой энергетике, а также Энергетической стратегии. Согласно ей, мы должны иметь 25% энергии из возобновляемых источников в энергобалансе до 2035 года. Все это требует значительных инвестиций - 30 млрд" - отметил Гура.

В числе потенциальных направлений привлечения инвестиций эксперт назвал строительство объектов возобновляемой энергетики (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биоТЭЦ, котельные на биомассе и биогазовые установки), строительство мощностей по производству оборудования для объектов ВИЭ, заводов по производству твердого и жидкого биотоплива, а также выращивания "энергетических" сельхозкультур.

Источник: elektrovesti.net

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