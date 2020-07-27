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Инвесторы в ВИЭ, которые уже зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, могут подавать иски против Украины - Dentons

Инвесторы в ВИЭ, которые уже зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, могут подавать иски против Украины - Dentons

Сегодня, компании, которые инвестировали свои деньги в возобновляемую энергетику Украины и которые пострадают в результате изменения «зеленых» тарифов, могут подавать иски против государства в международный арбитраж в связи с принятием закона о реструктуризации «зеленого» тарифа (№3658).

Такие иски подаются инвесторами из одной страны, участницы двустороннего или многостороннего договора, против страны, принимающей меры, которые негативно сказываются на инвестициях. Например, под защиту Договора к Энергетической Хартии подпадают инвестиции в ВИЭ в Украине, которыми владеют инвесторы, зарегистрированные в странах, которые подписали и ратифицировали этот договор.

Об этом 24 июля во время вебинара сообщила партнер международной юридической компании Dentons Анна Кревон.

«На наш взгляд, спор уже кристаллизовался, то есть закон уже был одобрен и принят. Иски в инвестиционный арбитраж смогут подать инвесторы, зарегистрированные в странах - участницах Договора к Энергетической Хартии. По нашему мнению, на сегодня уже будет поздно реструктурировать инвестиции (регистрировать компании в иностранных юрисдикция - ред.) Для подачи исков о законодательных реформ, которые были приняты в начале недели (принятие закона №3658 - ред.) », - сказала партнер.

Кревон отметила, что закон о реструктуризации «зеленого» тарифа хотя еще и не подписан Президентом, но уже был одобрен Верховной Радой. Соответственно, такие иски должны подаваться компаниями, которые уже зарегистрированы в других юрисдикциях.

Источник: elektrovesti.net

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