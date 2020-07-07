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Инвесторы в "зеленую" энергетику будут судиться с Украиной — немецкий бизнесмен

Инвесторы в зеленую энергетику будут судиться с Украиной — немецкий бизнесмен

Пересмотр правительством Украины режима "зеленого" тарифа наносит существенный удар по инвесторам в отрасль возобновляемой энергетики и может привести к искам иностранных инвесторов в международных судах.

Об этом заявил владелец компании Seraphim Power Кристиан Шенвизнер.

"Международные инвесторы рассматривают возможность и готовятся судиться в международных и арбитражных судах", - сказал бизнесмен, который инвестировал в отрасль возобновляемой энергетики Украины.

По его словам, то, что сейчас происходит, является "большим разочарованием". Шенвизнер напоминает, что только в 2019 году около 4 млрд евро было инвестировано в 4500 МВт солнечной и ветровой энергетики в Украине при обещании установленного фиксированного тарифа за произведенный киловатт-час, который гарантировался законодательством до конца 2029 года.

"Сейчас, в 2020 году, операторам солнечной и ветровой систем фактически выплачено лишь от 5 до 10 процентов", - констатирует инвестор.

Правительство Украины, отмечает он, заявив осенью прошлого года о намерении пересмотреть правила, более 9 месяцев не принимало никаких новых решений относительно того, как должна выглядеть новая энергетика. На днях Верховная Рада поддержала без обсуждения в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии".

Этот проект планирует снизить "зеленые" тарифы на все солнечные и ветровые турбины. Тариф будет снижен ретроспективно, то есть также для существующих и работающих систем для поставки солнечной энергии на 15%, для ветряных — на 7,5%. Однако, отметил предприниматель, срок выплаты компенсации не был продлен. Это приводит к массированным потерям дохода на протяжении всего периода эксплуатации систем, что также может привести к банкротству.

Шенвизнер отмечает, что такая ситуация ведет к тому, что много инвестиций уже "проваливаются", инвестиционные займы не могут быть погашены.

"Мы часто слышим от руководителей правительства, министров о важности инвестиций, что все делается для улучшения климата, для того, чтобы убедить инвесторов, что вкладывать в Украину стоит и безопасно. Следовательно, этот случай для Украины является драмой", - говорит Шенвизнер.

Как сообщается, компании из 13 стран — Бельгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Южная Корея, Швеция, Турция, Великобритания и США инвестировали в украинские проекты солнечной энергии мощностью 3,5 ГВт и ветровые проект мощностью 650 МВт.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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