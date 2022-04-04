IP-телефония: о модернизации коммуникаций

Современная IP-телефония основывается на межсетевом протоколе IP. Цифровая технология совместима с услугой Виртуальной мобильной АТС от Киевстар. Предложенный функционал модернизирует всю систему ИТ-инфраструктуры, поэтому IP телефония Киевстар может быть полезна и для малого, и для крупного бизнеса.

Зачем бизнесу IP-телефония: основные причины

Первое, что получает бизнес, — решение сразу нескольких задач. Чтобы IP-телефония начала работать, не нужно использовать дополнительное оборудование, прокладывать новые линейно-кабельные конструкции. Благодаря интеграции таких технологий можно решать многие задачи одновременно:

быстрый запуск телефонизации всего офиса;

создание комфортных условий для удаленной работы;

возможность виртуальных представительств в разных местах.

Интеграция с CRM упрощает отслеживание истории обращений всех клиентов, помогает вести контроль работы сотрудников и качества обслуживания клиентов.

Как работает IP-телефония: функции

IP-телефония работает, основываясь на одном из типов подключения. Это могут быть:

линия с номером;

авторизация через введение логина и пароля;

многоканальный номер со входом через IP-адрес.

Для нормальной работы телефонии нужен стабильное подключение к интернету. Самое важное условие: на одну линию необходимо от 128 кбит/с. Количество голосовых линий и номеров неограниченно. Оконечное оборудование подключается при помощи интернета. Привязка идет не к конкретному месту, а к абоненту — появляется возможность удаленной работы операторов.

Для работы нужно иметь гаджет с выходом в интернет — стационарный телефон, планшет или ноутбук — и гарнитуру. Всю работу менеджеры могут делать в личном кабинете. Здесь есть возможность управления дополнительным функционалом, просмотра статистики.

Офисная АТС, которая используется для связи, позволяет настраивать уникальную схему переадресации вызовов между сотрудниками. Также при подключении Виртуальной мобильной АТС появляется доступ к голосовому меню, автоответчику и обратным звонкам на сайте.

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