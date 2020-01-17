Итоги года: топ плательщиков налогов Харькова

Клиенты Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС в 2019 г. перечислили в общий фонд госбюджета 30,4 млрд грн налогов, что на 20,5% превышает поступления 2018 года. Об этом сообщили в офисе.

Больше всех в госбюджет по итогам года уплатили:

• ЧАО "Филип Моррис Украина;

• АО "Турбоатом";

• АК "Харьковоблэнерго";

• Южная железная дорога;

• ООО "Куб-Газ";

• ПАО "Концерн АВЕК и КО";

• ПАО "Харьковская ТЕЦ-5".

Среди основных бюджетоформирующих налогов в госбюджет поступило:

• 14 млрд грн акцизного налога (+ 1,1 млрд грн, или 8,7%);

• 9,4 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 1,9 млрд грн, или 25,2%);

• 4,7 млрд грн налога на прибыль предприятий (+1,4 млрд грн, или 41,9%);

• 0,5 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 52 млн грн, или 12,9%);

• 0,3 млрд грн части чистой прибыли.

Источник: sq.com.ua

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