Итоги года: топ плательщиков налогов Харькова
Клиенты Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС в 2019 г. перечислили в общий фонд госбюджета 30,4 млрд грн налогов, что на 20,5% превышает поступления 2018 года. Об этом сообщили в офисе.
Больше всех в госбюджет по итогам года уплатили:
• ЧАО "Филип Моррис Украина;
• АО "Турбоатом";
• АК "Харьковоблэнерго";
• Южная железная дорога;
• ООО "Куб-Газ";
• ПАО "Концерн АВЕК и КО";
• ПАО "Харьковская ТЕЦ-5".
Среди основных бюджетоформирующих налогов в госбюджет поступило:
• 14 млрд грн акцизного налога (+ 1,1 млрд грн, или 8,7%);
• 9,4 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 1,9 млрд грн, или 25,2%);
• 4,7 млрд грн налога на прибыль предприятий (+1,4 млрд грн, или 41,9%);
• 0,5 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 52 млн грн, или 12,9%);
• 0,3 млрд грн части чистой прибыли.
Источник: sq.com.ua