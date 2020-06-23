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Из 432 млн штрафа табачный монополист "Тэдис" уплатил 300 млн и начал против нас "судебную войну", - глава АМКУ Терентьев

Из 432 млн штрафа табачный монополист Тэдис уплатил 300 млн и начал против нас судебную войну, - глава АМКУ Терентьев

Судебное разбирательство АМКУ с табачным монопольным гигантом "Тэдис" о выплате последним штрафа длится уже два года. Его постоянно затягивает акционер "Тэдис" - кипрская компания "Мегаполис".

Об этом рассказал Цензор.НЕТ глава АМКУ Юрий Терентьев.

"В декабре 2016 года АМКУ принял решение, признавшее "Тэдис" монополистом, и констатировал факты злоупотребения монопольным положением. Штраф тогда составил 432 миллиона гривен (из которых на сегодня уплачено 300 млн грн). АМКУ выиграл все судебные инстанции, однако на сегодня начало исполнительного производства по делу блокируется техническим иском со стороны акционера "Тэдис" - кипрской компании "Мегаполис"", - отметил Терентьев.

По его словам, эта "странная судебная война" мало перспективна после решений всех инстанций в пользу АМКУ.

"Она идёт с конца 2018 года и состоит в том, что раз в 3-6 месяцев меняется тройка судей, рассматривающих дело. Когда процесс закончится - комитет продолжит взыскание остатка штрафа 132 млн грн и штрафа за просрочку оплаты", - сказал глава АМКУ.

Терентьев также напомнил, что 10 октября 2019 град АМКУ принял решение, согласно которому признано, что монополия "Тэдис" на рынке дистрибуции возникла в результате согласованных действий "Тэдис" и табачных компаний-производителей.

"На "Тэдис" и 4 группы копаний были наложены штрафы в общей сумме 6.5 млрд гривен. В июне прошли первые слушания в делах. Следующие заседания состоятся между 24-30 июня"", - уточнил он.

Источник: censor.net.ua

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Темы: амку, суд

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