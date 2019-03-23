Из-за нарушений приема на работу харьковские бизнесмены получили миллионные штрафы

На предприятиях Харьковщины инспекторы труда провели ряд инспекционных посещений субъектов хозяйствования, при которых были выявлены факты нелегального трудоустройства работников.

Как сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области, во время инспекционного посещения физического лица - предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками, выявили одного работника без официального оформления.

Во время посещения общества с ограниченной ответственностью, которое ведет деятельность в сфере торговли, обнаружили 19 неоформленных работников .

На другом обществе с ограниченной ответственностью, которое также занимается торговлей, были выявлены 15 нелегальных работников.

По результатам этих инспекционных посещений специалисты трудовой инспекции вынесли постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 5,3 млн. гривен.

По данным ГУ Гоструда в Харьковской области, в течение января 2019 года инспекторы труда выявили на предприятиях Харьковщины выявили 179 человек без надлежащего оформления трудовых отношений. В связи с выявленными фактами по признакам ч.2 абз.2 ст.265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено 14 постановлений на общую сумму 10,0 млн гривен.

В течение февраля 2019 года на харьковских предприятиях выявили 208 человек, не оформленных должным образом. В результате этого по признакам ч.2 абз.2 ст.265 КЗоТ вынесено 12 постановлений на общую сумму 6700000 гривен.

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