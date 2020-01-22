Измена или победа? В "Нафтогазе" объяснили снятие арестов с имущества "Газпрома" в Евросоюзе

Аресты, наложенные на активы российского ПАО "Газпром" по искам НАК "Нафтогаз Украины" в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге, были сняты, поскольку "Газпром" заплатил долг по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,9 млрд долл.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Нафтогаза".

"Нам пишут люди, спрашивают, что за измена. Объясняем. Эти аресты накладывались на активы Газпрома в различных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, 2,9 млрд долл. Мы получили 2,9 млрд долл. деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019 г. Долг взыскан. Спасибо, что переживаете", - говорится в сообщении.

Накануне российский газовый монополист "Газпром" сообщил, что аресты и обеспечительные меры, наложенные на его активы по искам "Нафтогаза" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, сняли.

Снятие ареста было частью пакетного соглашения, которое "Газпром" и украинская сторона подписали в ночь на 31 декабря. Соглашение предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, с которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долл. в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Стороны также договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020-го по 2024 год с возможностью пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит в объеме 65 млрд кубометров газа в 2020 году, 40 млрд кубометров ежегодно - с 2021 по 2024 год.

Партия "Европейская солидарность" считает, что подписав газовое соглашение в таком виде, Украина лишила себя возможности привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию. Это соглашение стало дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую внедряет нынешняя власть.

Источник: prm.ua

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