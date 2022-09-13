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Израильский военпром захотел опробовать свои передовые технологии для ликвидации иранских дронов в Украине?

Израильский военпром захотел опробовать свои передовые технологии для ликвидации иранских дронов в Украине?

Одна из компаний израильского военпрома продала в Польшу несколько систем против беспилотников - зная изначально, что эти защитные комплексы предназначены для армии Украины и будут переданы Варшавой Киеву. 

Об этом сообщают сегодня сайты Zman.co.il и The Times of Israel, которые отмечают, что "израильское правительство, похоже, не было заинтересовано в торпедировании сделки".

Выскажу предположение: как только Иран стал поставлять свои беспилотники в Россию, израильский военпром захотел опробовать свои передовые технологии для ликвидации иранских дронов. Отсюда и эта сделка в пользу Украины.

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