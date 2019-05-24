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Женщине грозит срок за миллионные махинации с недвижимостью

Женщине грозит срок за миллионные махинации с недвижимостью

Харьковская прокуратура направила в Московский районный суд обвинительный акт в отношении 50-летней женщины, которую подозревают в махинациях с недвижимостью на 4 миллиона гривен.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что злоумышленница приобрела в ипотечный кредит жилой дом с участком и офисное помещение в разных районах Харькова общей площадью около тысячи кв.метров. 

Долгое время женщина не погашала кредиты в банках и они обратились в суд с исками. Суд принял решение об обращении взыскания в связи с неисполнением обязательств по заключенным договорам.

 

Однако у женщины и после этого не было желания погашать накопленные долги. Она с поддельным постановлением государственного исполнителя о якобы отмене всех обременений, обратилась к государственному регистратору, который снял обременение с недвижимости. Затем, чтобы «запутать следы», через третьих лиц женщина несколько раз перепродала имущество.

Подозрение злоумышленнице объявлено по статьям "незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискаци", "невыполнение судебного решения", "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах", а также "подделка и использование поддельных документов" УК Украины.

 

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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