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Жильцы дома на Салтовке на три дня оказались без газа

Жильцы дома по улице Метростроителей 4, что находится на Северной Салтовке 2 жалуются: у них уже третьи сутки нет газа. На выходных вечером приехали две аварийные бригады, которые выключили поставки, и пообещали, что в понедельник утром включат. Но ни в понедельник, ни сегодня ничего не изменилось. Жители говорят: никто об отключении не предупреждал, поэтому сейчас сидят без еды. Жалуются, что детей приходится третий день кормить сухим пайком.

Евгений Загребельный, житель дома

Так - варварским методом - никто не делает. Позавчера вечером в полвосьмого вечера, как газовщики им сказали, поступил вызов в 8 часов. Сначала одна машина, потом вторая. Я приехал сюда, говорю: «Ребята, что случилось?» - Сорваны пломбы на вентилях. Они пошли к 6 дому – там проверили на этом. Потом они по подъездам взяли лестницу, первые подъезд, второй, третий – повыкручивали вентиля, поставили обычные заглушки, поставили пломбы, развернулись и уехали. Вопрос был задан одному из водителей. Он говорит на восемь утра в понедельник придут слесаря и будут работать

Зато в понедельник вечером появилось новое сообщение. Мол, жильцы дома должны находиться дома во вторник около 10:00. Специалисты все проверят, а затем включат газ. Люди не пошли на работу - утром сидят дома, но по состоянию на два часа никто так и не приходил.

Валентина Полтавская, жительница дома

Причины нам никто не может объяснить, хотя жильцы видели здесь две газовых аварийных машины, вызывали дежурных полицейских. Вчера вечером было повешено объявление, что с 10 часов утра должны быть жильцы дома в квартирах, будет включение газа.

Светлана Ивановна, жительница дома

Власти где находятся? Где дежурные службы? Где руководители? Где – на даче или на море? Я понимаю, всем нужно отдыхать и все, но нужно решать вопросы именно сейчас, потому что вы ущемляете права наших детей и нас в том числе, а мы - как было это!!! Сейчас врут, уже три версии – ремонт у нас (задвижки какие-то), потом должники, и третья (это как у нас еще сказали) плановая! А плановая – значит, должны сообщать людям.

Жителям дома нужны ответы. Во-первых, когда все-таки включат газ, а во-вторых, из-за чего их наказали. И когда вскоре газовики таки появились, объяснять никому ничего не стали.

Представитель «Харьковгоргаза»

Я прокомментировать ничего не могу вам.

А вот другой его коллега не стал скрывать информации, и хотел скрыть лицо. Он сообщил, что по такому сценарию должников иногда заставляют заплатить за потребленный газ. Это некая манипуляция, но он не уверен, что именно в этом случае речь идет о ней.

Таким «макаром» выбиваются деньги – один не платит, а страдают все. Люди тоже поступают по-свински - неправильно поступают. Вот приходим к ним отключать - ну, а люди ж не дают, чтобы их отключали, они всячески отмораживаться, не впускают и все. То, есть таким «макаром» и получается. Чтобы найти хозяина, приходится искать через соседей.

И в пресс-службе «Харьковгоргаза» заверили - ситуация совершенно иная. Главная причина прекращения поставок газа здесь - человеческий фактор. Неизвестный или неизвестные позакручивали все задвижки на газовых трубах, которыми топливо распределяется жителям данного дома.

Аварийная служба по правилам должна выключить поставку, а затем проверить каждую квартиру. Как только представители предприятия попадут во все помещения - услугу восстановят.

И на момент выхода этого сюжета в эфир жители дома сообщили, что газ им, наконец, вернули.

 

Агентство Телевидения Новости

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