Жители Китая начали массово переводить деньги из USDT в юани

В Китае зафиксированы массовые продажи стейблкоина USDT за юани. Как сообщает издание The Block, процесс спровоцировали власти страны, оказав давление на майнеров и держателей криптовалюты.

Как считают аналитики, решение продать USDT связано с попытками правительства пресечь нелегальную деятельность по добыче и торговле биткоинами на территории Китая.

Напомним, что КНР является мировым центром майнинга. По данным Chain Bulletin, здесь сосредоточено до 65% от общего объема вычислительной мощности, направленной на добычу ВТС, в то время как доля США в хешрейте составляет около 16%. Отметим, что такой высокий показатель был зафиксирован до введения запрета деятельности майнеров. После правительственных мер хешрейт биткоина в Китае вышел в падение. Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию отключением местных майнеров от сети цифровой валюты.

Причины популярности стейблкоинов

На криптовалютном рынке USDT выполняют роль буфера — через них на торговые площадки могут заходить владельцы крупного капитала, превращая фиатные средства в деньги внутри блокчейна. Также в периоды резких колебаний курса виртуальных монет стейблкоины применяются для сохранения активов.

В Китае местные бизнесмены используют тезер для отправки крупных сумм через границу с минимальными комиссиями. Согласно данным Chainalysis, в прошлом году Азия стала лидером по количеству операций со стейблкоинами.

Вероятно, вывод китайцами средств из тезера в юани можно расценивать как выход многих участников рынка из криптосообщества.

Почему в КНР запрещают USDT

Правительство Китая не приветствует интерес своих граждан к криптовалютным токенам. По мнению властей, активы могут использоваться для осуществления противоправных действий и махинаций. Так, в 2020 году при участии Народного банка Китая была раскрыта схема организации нелегальных онлайн-казино, которые использовали USDT для вывода средств за границу. Поэтому отказ китайских трейдеров от использования тезера положительно воспринимается местными властями.

Такая политика в отношении криптовалют и стейблкоинов может быть напрямую связана с государственными планами по запуску цифрового юаня. В Tether отреагировали на действия китайских властей, заявив, что команда проекта не готова сдаваться, и крупнейший по капитализации стейблкоин продолжит существовать.

В периоды, когда ситуация на крипторынке становится нестабильной, самое время найти надежный сервис, где можно купить тезер за наличку или обменять токены онлайн.

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