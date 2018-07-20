Жителям области начали приходить уведомления о выплате налога за лишние метры жилплощади (ВИДЕО)

Сбором на недвижимость облагают владельцев квартир площадью больше 60 «квадратов». Когда нужно заплатить налог и как избежать штрафа, — рассказали эксперты фискальной службы.

Виктория Звягина обратилась в центр обслуживания плательщиков, чтобы составить акт сверки. Ей пришло уведомление от фискальной службы по выплате налога за лишние квадратные метры. Однако, размер площади квартиры в этом документе и в техпаспорте на квартиру не соответствуют.

Виктория Звягина, бухгалтер:

«Это не сложный процесс, сейчас же все автоматизировано, приходишь, сверяешься, и все!»

Как рассказывают в фискальной службе, налогом облагается квартира, в том числе и в ипотеке, или комната в «коммуналке» площадью больше 60 квадратных метров, частный дом или дача — свыше 120-ти. Если человек владеет и квартирой, и домом, то суммарная площадь не должна превышать 180 «квадратов». За лишние метры нужно уплатить налог. Ставку устанавливают местные советы, но не больше 1,5% от размера минимальной в Украине зарплаты. Она в прошлом году составляла 3200 гривен. В Харькове размер сбора — 1%, то есть 32 гривны за квадратный метр.

Ирина Васильева, начальник отдела управления налогов с физлиц ГУ ГФС в Харьковской области:

«Решением Харьковского городского совета принята нулевая ставка для квартир общей площадью не больше 85 квадратных метров. Сейчас мы начисляем налог за 2017 год и если квартира 62 квадратных метра, то расчет налога будет производиться по периодам. Решение вступило в силу с 1 марта, то есть до 1 марта два квадратных метра будут облагаться»

С момента получения уведомления налог нужно внести в течение 60 дней. Иначе — штраф, за первый месяц неуплаты — 20% от суммы. В фискальной службе призывают собственников квартир сверять данные. Часто сведения в Госреестре прав на недвижимость и фактическое место регистрации не совпадают. Поэтому при смене адреса или фамилии, нужно явиться в центр обслуживания плательщиков фискальной службы.

Роман Решетняк, замначальника управления обслуживания плательщиков ГУ ГФС в Харьковской области:

«Ця заява заповнюється особисто фізичною особою або його представником за довіреностю, до заяви додається копія паспорту. Якщо питання стосується малолітньої особи, то таку заяву заповнює один із його батьків або опікун, додавши документи, що підтверждують особу та свідоцтво про народження дитини».

В Харьковской области 43 тысячи граждан обязаны внести налог на недвижимость. Также стартовала уплата сбора за землю. По данным Государственного земельного кадастра, в регионе 770 тысяч человек владеют участками. Из них внести налог обязаны 366 тысяч, остальные льготники — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и ветераны.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Ивашкевич

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