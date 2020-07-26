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Жнива-2020: В Україні вже зібрано 20,6 млн тонн зерна

Жнива-2020: В Україні вже зібрано 20,6 млн тонн зерна

Станом на 23 липня українські сільгоспвиробники вже зібрали 20,6 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 5,7 млн га (38% до прогнозу). Загалом аграрії зібрали 21,9 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 7 млн тонн за тиждень) з площі 6,3 млн га.

У розрізі культур за звітній період намолочено:

пшениці – 12,8 млн тонн з площі 3,5 млн га (53%);

ячменю – 6,4 млн тонн з площі 1,7 млн га (75%);

гороху – 385 тис. тонн з площі 173 тис. га (74%);

Крім того, ріпаку зібрано 1,2 млн тонн з площі 623 тис. га (55%).

Лідерами за обсягами збору врожаю від початку збиральної кампанії є:

Дніпропетровська обл. (2,7 млн тонн з площі 787 тис. га (+ 761 тис. тонн за тиждень);

Запорізька обл. (2,7 млн тонн з площі 776 тис. га (+ 572 тис. тонн за тиждень);

Херсонська обл. (2,5 млн тонн з площі 823 тис. га (+ 532 тис. тонн за тиждень);

Миколаївська обл. (2,5 млн тонн з площі 844 тис. га (+ 205 тис. тонн за тиждень);

Донецька обл. (2,2 млн тонн з площі 596 тис. га (+ 1,2 млн тонн за тиждень).

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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