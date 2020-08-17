Жнива-2020: В Україні вже зібрано 36,7 млн тонн зерна

Станом на 13 серпня українські сільгоспвиробники вже зібрали 36,7 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 9,3 млн га (61% до прогнозу). Загалом аграрії зібрали 39,2 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 3,9 млн тонн за тиждень) з площі 10,4 млн га.

У розрізі культур за звітній період намолочено:

пшениці – 25,5 млн тонн з площі 6,3 млн га (96%);

ячменю – 8,6 млн тонн з площі 2,4 млн га (99%);

гороху – 508 тис. тонн з площі 234 тис. га (99%);

Крім того, ріпаку зібрано 2,5 млн тонн з площі 1,07 млн га (96%).

Наразі більше половини областей вже завершили збирання пшениці і ячменю (15 обл.), гороху (19 обл.) та ріпаку (16 обл.).

Источник: me.gov.ua

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