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Жнива-2020: В Україні вже зібрано майже 33 млн тонн зерна

Жнива-2020: В Україні вже зібрано майже 33 млн тонн зерна

Станом на 6 серпня українські сільгоспвиробники вже зібрали близько 33 млн. тонн зернових і зернобобових культур з площі 8,5 млн га (56% до прогнозу).

Загалом аграрії зібрали 35,1 млн тонн зернових, зернобобових культур та ріпаку (+ 6,4 млн тонн за тиждень) з площі 9,5 млн га.

У розрізі культур за звітній період намолочено:

● пшениці – 23,1 млн тонн з площі 5,8 млн га (87%);

● ячменю – 7,9 млн тонн з площі 2,1 млн га (90%);

● гороху – 476 тис. тонн з площі 216 тис. га (93%);

Крім того, ріпаку зібрано 2,2 млн тонн з площі 1 млн га (91%).

Лідерами за обсягами збору врожаю від початку збиральної кампанії є:

● Харківська обл. (3,7 млн тонн з площі 728 тис. га (+ 573 тис. тонн за тиждень);

● Запорізька обл. (3,6 млн тонн з площі 1,1 млн га (+ 657 тис. тонн за тиждень);

● Дніпропетровська обл. (3,4 млн. тонн з площі 928 тис. га (+ 37 тис. тонн за тиждень);

● Миколаївська обл. (2,5 млн тонн з площі 868 тис. га (завершено збір ранньої зернової групи).

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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