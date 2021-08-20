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Жнива-2021: де на Харківщині зібрали найбільший врожай

Жнива-2021: де на Харківщині зібрали найбільший врожай

Близько 3,5 млн тонн пшениці, ячменю, гороху, озимого жита, вівса та озимого ріпаку зібрали аграрії Харьківської області.

У Харківській області завершують збирання зернових та зернобобових культур. За інформацією ХОДА, лідером жнив став Ізюмський район, а найбільша врожайність – у Чугуївському районі.

Аграрії Ізюмського району намолотили понад 500 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур. З полів Куп’янського району зібрали 488,1 тисяч тонн зерна, Лозівського – 469,1 тисяч тонн, та Чугуєвського – 412,8 тисяч тонн.

Найвищі показники з урожайності продемонстрували сільгосптоваровиробники Чугуївського району, зібравши 100% площ за середньої врожайності 54,4 ц/га. Високими виявилися показники й у Богодухівському (50,7 ц/га), Лозівському (50,5 ц/га), Красноградському (50,3 ц/га), Куп’янському (50,2 ц/га) та Харківському (49,8 ц/га) районах.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Катерина Радіонова

Новости портала «Весь Харьков»

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