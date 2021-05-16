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Жінка біля вікна: картину Пікассо продали за $100 млн

Жінка біля вікна: картину Пікассо продали за $100 млн

Картину Пабло Пікассо продали за понад 100 мільйонів доларів - це п'ята робота іспанського художника, яку продали за дев'ятизначну суму.

Полотно під назвою "Жінка, що сидить біля вікна" ("Марія-Тереза") продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 103,4 млн доларів.

До цієї суми увійшли 90 мільйонів доларів за саму картину, а також збори та комісії, повідомив Christie's.

Аукціонний дім розраховував, що картину продадуть за 55 мільйонів доларів.

Твір мистецтва знайшов свого покупця після 19 хвилин торгів.

Що зараз із ринком творів мистецтва

Така вражаюча сума є гарною новиною для ринку мистецтва, який занурився у депресію на фоні пандемії Covid-19.

Президентка Christie's America Бонні Бреннан заявила, що успіх аукціону "сигналізує про реальне повернення до звичного стану, а також про те, що ринок мистецтва нарешті відновлюється".

Жінка біля вікна: картину Пікассо продали за $100 млн

Найдорожча картина Пікассо - "Жінки Алжиру", за неї заплатили 179,4 млн доларів

Успіх картини також підтверджує популярність творів Пікассо, художника, що народився 1881 року та помер 1973 року.

На проданій картині зображена молода коханка і муза Пікассо Марія-Тереза Волтер.

Попередній власник придбав її усього вісім років тому на лондонському розпродажі за 44,8 мільйона доларів, що менше половини ціни, за яку картину продали зараз.

Рекорди

Картина стала п'ятою роботою Пікассо, яка була продана за понад 100 мільйонів доларів.

Він - одини і дуже невеликої кількості художників, роботи яких подолали цей ціновий поріг - разом із Джексоном Поллоком, Вінсентом ван Гогом та Френсісом Беконом.

Найдорожча картина Пікассо - "Жінки Алжиру". За неї у 2015 році заплатили 179,4 млн доларів.

Попередньою картиною, яка принесла понад 100 мільйонів доларів, стала робота Клода Моне 1890 року "Копиці" (Meules) - її продали за 110,7 мільйона доларів у 2019 році.

Источник: bbc.com

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