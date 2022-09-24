Жодна з великих турецьких компаній не скоротила діяльність в РФ

Усі найбільші турецькі компанії, які працюють в Росії, продовжують працювати в країні в звичному режимі, ніяк не обмежуючи свою діяльність.

Про це свідчать дані Єльської школи менеджменту, яка відстежує поведінку понад тисячі міжнародних компаній на російських ринках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Зокрема, в переліку дослідницької групи Єля фігурують сім великих турецьких компаній: Anadolu Efes – виробництво пива; Colin's, Koton – виробництво і продаж одягу; Sisecam – виробництво скла, вироби із скла, Corendon Airlines, Тurkish Аirlines, Pegasus – авіакомпанії.

Всі перелічені компанії знаходяться "червоному списку" Єльської школи менеджменту. Тобто, продовжують діяльність у Росії без обмежень.

Зокрема, виробник пива Anadolu Efes має спільне підприємство з бельгійським концерном Anheuser-Busch InBev – AB InBev Efes. Воно володіє в Росії 11 броварнями та 3 солодовими комплексами.

Бельгійській пивоварний холдинг ще в квітні анонсував продаж частки в спільному підприємстві турецьким партнерам і піти з Росії, але наразі, як зазначають в компанії, перемовини досі тривають.

Це не завадило спільному турецько-бельгійському підприємству розширити діяльність в Росії – в серпні на сімох російських заводах почалося виробництво продукції під брендами Spaten, Franziskaner, Leffe. Тепер напої під цими всесвітньовідомими брендами розливають на заводах компанії в Ульяновську, Калузі, Омську, Волзькому, Саранську, Клині та Іванові.

В Україні AB InBev Efes виробляє пиво під такими брендами як "Чернігівське", "Янтар", "Рогань", "Жигулівське", "Taller", "DAO". Наразі українські броварні в Чернігові, Харкові та Миколаєві не працюють.

Усі найбільші авіаперевізники Туреччини – Corendon Airlines, Тurkish Аirlines, Pegasus – так само продовжують працювати на російському ринку.

Раніше повідомлялось, що для перевезення російських туристів Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць. Поряд з цим, у вересні стало відомо, що турецький навчальний центр Turkish Airlines відмовився проводити підготовку російських пілотів на тренажерах імітації польоту (FSTD).

Компанія Eroglu Holding, яка більш відома завдяки марці Colin's, під якою в Росії працює понад 100 магазинів, також працює без обмежень. Турецький холдинг вивів на російський ринок нову марку одягу Loft Jeans.

Проте є і винятки, зокрема у військово-промисловому комплексі. Турецька військова компанія Baykar раніше відмовилася продавати Росії свої безпілотники і заявила про плани виробляти в Україні безпілотні винищувачі.

Джерело: censor.net

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