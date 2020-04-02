Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:44
Просмотров: 122

Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №211.

В частности, Кабмин разрешил во время карантина деятельность всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Кроме того, теперь во время карантина разрешена продажа запчастей для транспортных средсв, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

Также Правительство рекомендовало для бизнеса ряд мер, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности:

аптекам - работать круглосуточно;

в торговые залы допускать не более одного посетителя на 10 кв. м учетом полутораметровой дистанции между людьми.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 