Кабмин внёс изменения в программу «Доступное жильё»

Изменения в программы «Доступное жильё» и «Молодежное кредитование» внесли на заседании 10 октября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, предусматривается 30% компенсации на покупку доступного жилья от государства или местных бюджетов и 50% компенсации для переселенцев и участников АТО

«Мы вводим возможность для участников программы приобрести уже готовое жильё от застройщика. Снижаем необходимый уровень среднемесячного дохода семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, с пяти до трёх размеров среднемесячной заработной платы в подсчете на душу населения в соответствии с регионом», — перечислил новые условия вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Также устанавливается предельная стоимость 1 квадратного метра площади и накладывается трёхлетний запрет на продажу жилья, полученного по льготным программам. Средства планируют распределять между регионами в зависимости от количества жителей.

Нардеп Наталья Веселова уточнила, что изменения внесли в постановления №140 и №193. По её словам, это «разблокирует финансирование программы приобретения жилья». Речь идёт о сумме в 100 миллионов гривен.

По информации депутата, в декабре 2017 года 91 семья участников АТО и переселенцев смогли воспользоваться господдержкой для покупки квартир в новостройках. В этом году, ориентировочно, новые квартиры смогут купить около 300 семей.

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