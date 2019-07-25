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Кабмин установил цены на индивидуальные «блатные» автономера

Кабмин установил цены на индивидуальные «блатные» автономера

Самыми дорогими будут номера из четырех одинаковых цифр и последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 – 30 тысяч гривен.

Кабинет министров определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 24 июля.

В частности, Кабмин одобрил проект постановления О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 p. №795 и от 30 августа 2007 №1076.

Данным документом предусматривается расширить перечень платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автовладельцев, и закрепить нормативно их рыночные цены, а также увеличить стоимость 18 комбинаций номерных знаков минимум в три раза.

Так, постановлением определяется, что выдача (замена) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию, стоит:

- из четырех одинаковых цифр, последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 – 30 тысяч гривен;

- двух последовательных пар одинаковых цифр; из последовательных цифр 0123 и 1234 – 10 тысяч гривен;

- из четырех цифр, которые начинается с двух нулей, а две следующие цифры неодинаковые – 8 тысяч гривен;

- из четырех цифр, который содержит три одинаковые цифры, которые расположены не подряд; из четырех цифр, из которых одинаковыми являются первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья – 4 тысячи гривен.

Ранее стало известно, что автономера в Украине можно получить по почте за 500 гривен. Эта услуга стала полностью электронной.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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