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Кабмин установил надбавку бюджетникам за работу на линии разграничения

Кабмин установил надбавку бюджетникам за работу на линии разграничения

Вчера, 5 июня, правительство установило надбавку за работу с особыми условиями труда работникам бюджетных учреждений, расположенных в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По данным пресс-службы, сегодня было принято постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает ежемесячную надбавку за работу с особыми условиями труда.

Согласно решению правительства, предельный размер надбавки составит 50% должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, учреждений, организаций, финансируемых из бюджета, что размещены в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, на период до завершения осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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