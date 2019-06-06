Кабмин установил надбавку бюджетникам за работу на линии разграничения
Вчера, 5 июня, правительство установило надбавку за работу с особыми условиями труда работникам бюджетных учреждений, расположенных в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом сообщает Правительственный портал.
По данным пресс-службы, сегодня было принято постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает ежемесячную надбавку за работу с особыми условиями труда.
Согласно решению правительства, предельный размер надбавки составит 50% должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, учреждений, организаций, финансируемых из бюджета, что размещены в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, на период до завершения осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
Источник: prm.ua