Кабмін оцінює збитки від війни у 565 мільярдів доларів

Така попередньа оцінка мінекономіки України.

міністерством економіки у 564,9 мільярда доларів. Про це у понеділок, 28 березня, повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

“564,9 мільярдів доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення“, – повідомила Свириденко у дописі на Facebook.

За її словами, існують щонайменше два методи підрахунку збитків. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Найбільших втрат було завдано українській інфраструктурі – на суму 119 мільярдів доларів (зруйновано та пошкоджено майже вісім тисяч кілометрів доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти). Втрати ВВП у 2022 році оцінюються мінекономіки у 112 мільярдів доларів, а втрати цивільного населення – у 90,5 мільярда доларів (10 мільйонів квадратних метрів житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення п’яти мільйонів осіб).

Окрім того, ще у 80 мільярдів доларів оцінено втрати підприємств та організацій, у 54 мільярдів доларів – втрати прямих інвестицій в українську економіку, й у 48 мільярдів доларів – втрати державного бюджету.

“Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів РФ”, – наголосила Свириденко.

Агентство Телевидения Новости