Как будет повышаться стоимость сигарет до 2025 года (ИНФОГРАФИКА)

Кроме классических сигарет будут дорожать и электронные — уже через год размер акциза вырастет более чем в три раза

С 1 января цена сигарет в Украине снова выросла и теперь в среднем за одну пачку сигарет придется выложить 43 грн.

Это — результат вступивших еще в 2018 году в силу изменений в Налоговом кодексе Украины, согласно которым начиная с 2019 по 2025 годы ежегодно будет повышаться ставка акцизного налога на 20%. Повышение минимального акцизного налога в Украине регламентировано налоговым обязательством перед ЕС, поэтому цена будет расти втрое до 2025 года для достижения минимальной стоимости акциза в размере 90 евро за 1000 сигарет, а стоимость одной пачки около 100 гривен, как во многих странах Европейского Союза. За последние 10 лет стоимость одной пачки сигарет в Украине выросла в 10 раз.

По состоянию на 2020 год средняя стоимость одной пачки сигарет составляет 43 гривни. Повышение, прежде всего, способствовал рост ставок на акциз. Также наценка на сигареты формируется исходя из производственных расходов, уплаты налогов, наценки производителей и дистрибьюторов. Если производители не будут учитывать эти расходы и не повышать цену, им придется работать в убыток.

Однако, многие эксперты отмечают — в связи с низкой покупательской способностью украинцев на сегодняшний день стоимость сигарет считается завышенной, поэтому часть курильщиков прибегает к покупке дешевых и зачастую поддельных сигарет, которые поступают контрабандным путем либо производятся на подпольных фабриках в пределах страны. Нынешняя стоимость сигарет провоцирует рост теневого рынка, который негативно влияет не только на экономику Украины, но и соседних стран, так как контрабандные сигареты, которые производят в Украине поступают и в соседние страны.

В странах ЕС нет ограниченных сроков по повышению акцизной ставки, поэтому оно происходит не так резко, как в Украине, соответственно стоимость сигарет увеличивается незначительно. В Украине в прошлом году исходя из государственного плана (см. инфографику) повышение должно было произойти на 20%, а по факту увеличилось на 30%.

Данная тенденция вызывает бурные дискуссии между представителями табачной отрасли и правительством. Представители крупных табачных компаний в один голос заявляют о том, что происходит давление со стороны власти. Например, в конце 2019 года при очередном повышении ставки на акциз некоторые производители табачных изделий призвали власть пойти на диалог, так как повышение акцизной ставки может навредить работе отрасли, а также привести к остановке работы некоторых предприятий, что как следствие приведет к массовому сокращению работников, снижению оборота продукции и неуплате денег в бюджет Украины. Данные факторы могут спровоцировать закрытие фабрик и увольнение сотрудников, которые работают на предприятиях.

"Электронщикам" тоже не повезло

В январе 2020 года Верховная Рада уже внесла поправки в Налоговый кодекс на основании Закона 1210, который был принят во втором чтении. Поправки предусматривают повышение ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (электронные сигареты) с 1 января 2021 года более чем в три раза.

Согласно изменениям, для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЕН) вводится отдельная товарная подгруппа и устанавливается ставка акцизного налога на уровне 1456,33 грн за 1 тысячу штук в 2021 году с ежегодным повышением ставки налога на 20% до уровня 2516,54 грн за 1 тысячу штук в 2024 году.

Сегодня ТВЕН входят в УКТВЭД 2403 "Табак и заменители табака" и облагаются налогом по ставке 949,8 гривни за 1 кг (нетто). В действующем законодательстве также предусматривается повышение ставки налога на табакосодержащие изделия на 20% ежегодно до уровня 2363,40 грн за 1 кг в 2024 году.

Кроме того, законом вводятся определения "электронная сигарета" и "жидкости, используемые в электронных сигаретах". Внедряется отдельная товарная подгруппа для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, с установлением с 2021 года ставки налога на уровне 3000 грн за 1 литр.

Емкости (упаковки) с жидкостью, используемые в электронных сигаретах, будут маркироваться маркой акцизного налога.

Кроме того, законом выделяются сигариллы, включая сигариллы с отрезанными концами, с содержанием табака в отдельную товарную подгруппу со ставкой минимального акцизного обязательства на 2021 год на уровне 1456,33 грн за 1 тысячу штук с ежегодным повышением ставки налога на 20% до уровня 2516,54 грн за 1 тысячу штук в 2024 году. Устанавливается адвалорная ставка налога для сигарилл на уровне 12%. На марке акцизного налога на сигареты и сигариллы будет требование указывать количество штук в пачке.

Источник: delo.ua

Автор: Наталья Лошакова

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