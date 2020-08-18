Как должен указываться срок годности

После окончания срока годности продукты не должны продаваться в торговой сети. Как должна наноситься соответствующая дата на этикетку согласно закону «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов»?

Еще одна новация нового закона, по словам генерального директора ГП «Харьковстандартметрология» Владимира Величко, заключается в том, что понятие «минимальный срок годности пищевого продукта» наносится с соблюдением следующих требований: перед датой пишут слова «лучше употребить до...», если дата указывает на день, или «лучше употребить до конца...». Когда на маркировке видим надпись «употребить до...», это говорит о том, что на следующий за этой датой день продукт может стать опасным для потребления. К примеру, это касается сырой рыбы или мяса.

– В то же время немало продуктов, если их правильно хранить, безопасны в течение определенного времени после окончания срока годности, указанного на этикетке. Речь идет о сахаре, кофе и подобных продуктах, – говорит эксперт. – Правда, после окончания даты «лучше употребить до...», как и после «употребить до...», пищевые продукты не должны продаваться в торговой сети.

Потребителям также нужно знать, что закон позволяет производителям самим определять, указывать ли срок годности на некоторых продуктах. К таковым относятся:

– ликерные, игристые, ароматизированные вина и другие аналогичные продукты, произведенные из фруктов, кроме винограда, и напитков, произведенных из винограда и виноградного сусла;

– кондитерские изделия, состоящие почти исключительно из ароматизированных и подкрашенных сахаров;

– напитки, содержащие десять и более процентов объемных единиц спирта;

– уксус;

– свежие фрукты и овощи, кроме пророщенных семян и других аналогичных продуктов – таких, как пророщенные бобовые культуры;

– пищевая соль;

– сахар в твердом состоянии;

– жевательная резинка и другие аналогичные продукты.

Если пищевой продукт может храниться до трех месяцев, в дате достаточно указать день и месяц, если 3–18 месяцев – месяц и год, более 18 месяцев – год.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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