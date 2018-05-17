Как избежать штрафов налоговой. Советы для бизнесменов, работающих с кассовыми аппаратами

Стали известны 3 основные причины, связанные с риском нарваться на большие штрафы.

Бизнес постоянно жалуется на проблемы, связанные с проверкой налоговиками кассовой дисциплины. Причем наибольшие сложности испытывают крупные компании, например, торговые сети, где ежедневно совершаются тысячи операций по приему денежных средств. Выделяют три ключевых момента, которые позволяют налоговикам штрафовать бизнес на крупные суммы.

Технические сложности

Чаще всего проверяющие ловят бизнес на мелких нарушениях, пользуясь тем, что соблюсти все требования по учету наличных средств в момент проведения операции через кассу технически сложно.

Ритейлеры жалуются, что проверяющие сверяют данные по кассе, когда покупки совершаются постоянно и люди стоят в очередь. В такой ситуации выписывать на каждый фискальный чек приходный кассовый ордер невозможно чисто физически.

Налоговики снимают Х-отчет (дневной отчет без обнуления информации памяти кассового аппарата) и тут же обвиняют предприятие в нарушении кассовой дисциплины, так как данные по кассе и записи в кассовой книге не совпадают.

Чаще всего крупные магазины заносят эту информацию перед инкассацией и в конце смены, например, в 23:45. Но налоговики на местах буквально читают постановление НБУ №148 о ведении кассовых операций, которое вступило в силу с 5 января 2018 года.

И налагают на основании Указа Президента (№436 от 12 июня 1995 года) пятикратный штраф от суммы не оприходованной наличности.

В такой ситуации, как пояснил UBR.ua управляющий партнер, адвокат ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев, надо помнить, что по акту проверки магазин имеет право в течение 5 дней представить налоговикам свои возражения. В этом документе важно доказать, что торговец не имел намерения скрыть выручку. Важно, что такую логику признают и в Офисе крупных плательщиков ГФС Украины.

«Эта книга учета расчетных операций (КУРО) сейчас не имеет смысла. Так как современные РРО автоматически передают информацию в режиме реального времени в ГФС», — отметил начальник офиса Евгений Бамбизов.

В то же время на местах налоговики, например, совершают контрольную закупку и фиксируют, что она не была сразу же отражена в книге учета. Плательщик написал, что до конца дня еще было время для внесения этой записи и просто технически не успели это сделать. Но, как отмечает юрист, каждый случай индивидуален и чаще всего налоговики все-таки оформляют налоговое уведомление-решение (НУР) и накладывают штраф. В таком случае у плательщика есть 10 дней на обжалование НУР либо в ГФС, либо через суд.

«В нашей практике был только один случай, когда процедура обжалования в самой ГФС дала результат и решение было отменено. Поэтому лучше сразу обращаться в суд», — заметил Михаил Можаев.

Для обращения в суд у плательщика есть месяц. Это действие имеет еще одно преимущество: процедура обжалования делает НУР не согласованным, а потому взимать штраф налоговики не имеют права до вступления решения суда в силу.

Но это не единственный прием в арсенале налоговиков, которые, по словам представителей платежной системы ООО «Электрум пеймент систем» (Electrum), пользуются при проверках всеми возможными документами, даже отмененной инструкцией НБУ №637 от 15 декабря 2044 года.

Противоречивое толкование норм

Единой методики применения этого законодательства нет. В каждом регионе местные налоговики действуют по-разному, что в итоге оказывается очень накладно для крупных национальных операторов.

Например, у платежной системы есть остаток в кассе, который переходит на следующий день (для выплат денежных переводов). У магазинов — это деньги для выдачи сдачи утренним покупателям.

В некоторых регионах налоговики признают эти деньги «служебным внесением» и не применяют санкции, а где-то считают, что это поступления налички, которые должны быть оприходованы. Хотя эти средства уже были оприходованы вчера.

ГФСУ отвечает, что раз это нормативный акт НБУ, то и разъяснять практику его применения должен Нацбанк. Но проверяющий-то приходит из ГФС. Поэтому нужна методика проведения проверок. Требуется совместное разъяснение (НБУ и ГФС) инструкции №148.

В такой ситуации юристы советуют указывать и налоговикам, и суду (когда до него дойдет дело) на существующую трактовку положений нормативных актов в пользу плательщика, тем более что Налоговый кодекс обязывает принимать решения в пользу плательщика, если есть неоднозначное толкование норм законодательства.

Как вариант, Евгений Бамбизов предлагает привлекать к проверкам крупных плательщиков сотрудников офиса. Хотя, по его словам, это создаст некоторые трудности при проверке РРО, поскольку их в офисе крупных плательщиков всего 4 человека (то есть не будут проверять так часто).

Наконец, третий момент — можно отменить сам указ Президента, который позволяет практически за любое нарушение накладывать большие штрафы. По словам Михаила Можаева, надо либо отменить этот указ, либо конкретизировать его положения: за какое конкретное нарушение грозит санкция.

Источник: УБР